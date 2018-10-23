Савченко заявила, что нуждается в двух операциях на колене

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила во вторник, что у нее воспалилась старая армейская травма и ей необходимы две операции.

Шевченковский районный суд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении Савченко срока содержания под стражей. В понедельник заседание не состоялось из-за неявки адвокатов подозреваемой.

"Мне действительно нужны две операции, это старая травма в колене еще с армии… из-за того, что я сейчас мало двигаюсь, все воспалилось", — заявила Савченко в перерыве заседания, трансляцию вело украинское агентство УНН.

По ее словам, речь идет о мениске и разорванной хрящевидной связке. Депутат отметила, что врачи не советуют делать операции, пока Савченко содержится в СИЗО, так как после них длительный и сложный реабилитационный период. Медики также посоветовали Савченко заниматься на тренажерах – беговой дорожке, велосипеде и тренажере по гребле, однако, по ее словам, в камере у нее такой возможности. "Я думаю, что, наверное, пока я буду терпеть боль", — отметила Савченко.

Ранее суд продлил арест Савченко до 30 октября. Ее защита обжаловала такое решение. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.