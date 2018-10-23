На Украине судно "Норд" оценили почти в $60 тысяч

КИЕВ, 23 окт – РИА Новости. Российское судно "Норд", которое выставят на аукцион на Украине, оценили примерно в 60 тысяч долларов стартовой цены, сообщила Телевизионная служба новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".

Ранее украинская прокуратура сообщила о передаче российского судна "Норд" Национальному агентству Украины по розыску и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). По данным прокуратуры, такое решение принято с целью сохранения бюджетных средств, выделенных на содержание судна в порту "Бердянск". Затем в офисе украинского омбудсмена заявили, что "Норд" был передано АРМА для продажи на аукционе.

Телеканал сообщает, что "Норд" должен сменить своих владельцев уже через месяц, а само судно оценили чуть больше чем в полтора миллиона гривен (53 тысячи долларов), но в ходе торгов эта сумма должна увеличиться в разы. Сообщается, что "Нордом" интересуются сразу несколько крупных покупателей.

"Почти 60 тысяч долларов. Это немного для такого судна, я думаю, что торги покажут его истинную стоимость. Переименовывать – это вопрос уже к новому собственнику, я думаю", — рассказал телеканалу генеральный директор занимающегося торгами госпредприятия "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".