Косачев назвал призыв Трампа к Китаю по ДРСМД политическим цинизмом

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал призыв президента США Дональда Трампа к Китаю о включении республики в Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) "политическим цинизмом в высшей степени".
"Призыв Трампа войти в договор, обращенный только к Китаю, — политический цинизм высшей степени. Ракеты средней и меньшей дальности есть у Великобритании и Франции (напомню — союзников США по НАТО), равно как и у других ядерно/пороговых стран (Индия, Пакистан, КНДР, Израиль)", — написал он в Facebook.
Сенатор считает, что такое решение проблемы свидетельствует о попытке "изменить мир под себя", "создав исключительно привилегированные условия безопасности для Запада, а для остальных — ситуацию зависимости от этого Запада по остаточному принципу".
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.