Косачев назвал призыв Трампа к Китаю по ДРСМД политическим цинизмом

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал призыв президента США Дональда Трампа к Китаю о включении республики в Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) "политическим цинизмом в высшей степени".

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Китай тоже должен быть включен в договор о РСМД.

"Призыв Трампа войти в договор, обращенный только к Китаю, — политический цинизм высшей степени. Ракеты средней и меньшей дальности есть у Великобритании и Франции (напомню — союзников США по НАТО), равно как и у других ядерно/пороговых стран (Индия, Пакистан, КНДР, Израиль)", — написал он в Facebook.

Сенатор считает, что такое решение проблемы свидетельствует о попытке "изменить мир под себя", "создав исключительно привилегированные условия безопасности для Запада, а для остальных — ситуацию зависимости от этого Запада по остаточному принципу".

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.