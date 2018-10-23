В Узбекистане в двух ДТП погибли девять человек

ТАШКЕНТ, 23 окт — РИА Новости. Девять человек погибли, еще пятеро пострадали в двух ДТП на международной автомагистрали А-380 Гузар — Бухара — Нукус — Бейнеу в Узбекистане, сообщает во вторник МЧС республики.

По данным министерства, 22 октября на двух участках автомагистрали А-380 — в автономной республике Каракалпакстан и Джизакской области в первой половине дня произошло два ДТП со смертельным исходом.

В 8.05 (6.05 мск) на 680-м километре автодороги на территории Берунийского района Каракалпакстана столкнулись легковые автомобили Daewoo Nexia Chevrolet Cobalt.

"В результате ДТП пять граждан погибли, еще пять получили телесные повреждения", — говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС. Пострадавшие доставлены в местную больницу.

В этот же день в районе 12.00 (10.00 мск) на 333-м километре автотрассы А-380 на территории Жондорского района Джизакской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля Chevrolet Lacetti и грузовика Isuzu. В результате столкновения легковой автомобиль загорелся.

"В результате ДТП четыре пассажира погибли на месте", — сообщает министерство.

В данный момент ведутся следственные работы по причинам, повлекшим за собой ДТП, добавили в МЧС.