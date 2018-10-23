Король и королева Нидерландов прибудут в Лондон с государственным визитом

ЛОНДОН, 23 окт – РИА Новости, Мария Табак. Король и королева Нидерландов Виллем-Александр и Максима во вторник прибудут в Великобританию с государственным визитом.

По традиции, король и королева Нидерландов остановятся в Букингемском дворце, поскольку принимающая сторона – королева Великобритании Елизавета Вторая, дальняя родственница и близкая подруга матери нынешнего короля королевы Беатрикс, уступившей в 2013 году престол сыну.

Последний раз государственный визит нидерландского монарха в Великобританию состоялся в 1982 году: тогда Елизавета Вторая принимала королеву Беатрикс и ее супруга принца Клауса. В 1972 году в Лондон с госвизитом приезжали родители Беатрикс королева Юлиана и принц Бернард. Сама британская королева с супругом принцем Филипом посещали Нидерланды с государственным визитом в 1958 году.

Помимо традиционных для госвизитов церемониальных мероприятий, в том числе торжественной встречи и государственного банкета, с приездом короля Нидерландов особые надежды связывает МИД Великобритании.

"Визит подчеркнет широту и глубину отношений между Великобританией и Нидерландами, в том числе через торговлю, инновации и обеспечение безопасности", — говорится в распространенном в преддверии госвизита заявлении британского внешнеполитического ведомства.

В рамках визита король и королева Нидерландов посетят британский военный крейсер Belfast, ныне являющийся музеем, а также прибывшее в Лондон голландское патрульное судно береговой охраны Zeeland.

"Визит также ознаменует 45-летие сотрудничества между корпусами морской пехоты Королевства Нидерланды и британскими королевскими морскими пехотинцами", — говорится в сообщении МИД.

Морпехи двух стран проведут показательные учения на Темзе.

Виллем-Александр и Максима посетят также хаб бизнес-стартапов Pop Brixton, а 24 октября их в своей резиденции на Даунинг-стрит примет премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.