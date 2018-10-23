Российские инспекторы во вторник проверят военные объекты в Финляндии

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российская делегация во вторник проверит военные объекты в Финляндии, сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Финляндии. Посещение по оценке будет проводиться 23 октября в течение одного дня", — говорится в сообщении.

Инспекторы посетят военный объект Финляндии в месте его обычного расположения мирного времени. Рыжков уточнил, что на брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.

Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).