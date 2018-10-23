Трамп назвал гибель Хашукджи "заговором, который пошел не так"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подверг сомнению объяснения саудовских чиновников касательно смерти журналиста Джемаля Хашукджи и заявил, что убежден, что это "заговор, который пошел не так", сообщает газета USA Today.

По данным газеты, Трамп также отметил, что будет противостоять попыткам прекратить продажу оружия Саудовской Аравии. По его мнению, есть "много других возможных мер наказания", и при их принятии он будет советоваться с основными членами конгресса.

По словам Трампа, он провел телефонный разговор с саудовским принцем Мухаммедом бин Салманом и президентом Турции Тайипом Эрдоганом и намерен в ближайшее время узнать, что случилось в саудовском консульстве в Турции.

"Он (саудовский принц) сказал, что ни он, ни король не имеют к делу никакого отношения", — заявил Трамп.

Вместе с тем президент США отметил, что "будет очень расстроен", если их причастность подтвердится.

Саудовский журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются. Саудовские власти заявляют, что стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.