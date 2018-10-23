Трамп назвал гибель Хашукджи "заговором, который пошел не так"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подверг сомнению объяснения саудовских чиновников касательно смерти журналиста Джемаля Хашукджи и заявил, что убежден, что это "заговор, который пошел не так", сообщает газета USA Today.
По словам Трампа, он провел телефонный разговор с саудовским принцем Мухаммедом бин Салманом и президентом Турции Тайипом Эрдоганом и намерен в ближайшее время узнать, что случилось в саудовском консульстве в Турции.
"Он (саудовский принц) сказал, что ни он, ни король не имеют к делу никакого отношения", — заявил Трамп.
Саудовский журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются. Саудовские власти заявляют, что стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.