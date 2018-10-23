Глава СПЧ предложил греческим правозащитникам наладить сотрудничество

АФИНЫ, 23 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов предложил греческим коллегам наладить сотрудничество.

Федотов в понедельник участвовал в международном экспертном форуме толерантности "Ксенофобия и радикализм в Европе. Глобальные вызовы", прошедшем в Афинах.

"Я встретился с заместителем председателя греческой национальной комиссии по правам человека Марией Гавунели. Эта комиссия существует на основании закона 1998 года. Она формируется не так, как наша – построена по принципу квотирования и работает при правительстве, но занимается практически тем же. Я рассказал, как устроен наш Совет и предложил установить контакты и начать сотрудничество", — рассказал Федотов российским журналистам.

"Я пригласил членов комиссии прибыть с рабочим визитом в Москву, чтобы мы могли рассказать о работе нашего Совета. Я предложил им подумать о проведении совместного заседания, может, мы бы посетили какую-либо колонию в России или тюрьму в Греции", — сказал глава СПЧ.

По его словам, конкретные вопросы правозащитной деятельности на встрече не обсуждались.

"Они могут быть рассмотрены, когда мы начнем работать. Тогда мы будем говорить о деле Александра Винника, о памятнике, который греческая община поставила в Краснодарском крае в память о жертвах политических репрессий. Я убежден, что в Греции практически никто об этом не знает", — сказал Федотов.

"И меня очень интересует тема увековечения здесь памяти жертв политических репрессий. Вспомним, что здесь была гражданская война. Вспомним, что здесь была диктатура "черных полковников". Я спрашивал, как увековечена здесь память погибших. Я могу сказать, что эта работа в греческом обществе еще предстоит. Здесь еще очень свежи воспоминания о гражданской войне, они вызывают сильные эмоции и до общенационального примирения, о котором мы сейчас говорим в России, здесь, как мне показалось, еще далековато", — заметил Федотов.

Он сказал, что в СПЧ не занимаются политикой.

"Право на память – это право человека. Я был в музее антифашистского сопротивления в Кесарини. Муниципальные власти создали замечательный мемориал (на месте расстрела участников сопротивления – ред.)", — сказал Федотов.

"Национальное примирение должно быть. Гражданская война должна закончиться не только на улицах, но и в умах", — сказал он.

Федотов сказал также, что тема прав человека требует большой деликатности и ни в коем случае нельзя скатываться до взаимных упреков.

"Поднимать проблемы можно по-разному. Мы все ученики в школе прав человека. Мы друг другу не учителя. Мы учимся в одном классе. Нам есть чему поучиться друг у друга", — сказал глава СПЧ.