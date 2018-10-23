ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Глава СПЧ поделился впечатлениями от правозащитной конференции в Афинах

1281
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВид на город Афины в Греции с вершины Акрополя. Архивное фотоВид на город Афины в Греции с вершины Акрополя. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк

АФИНЫ, 23 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. На международном экспертном форуме толерантности "Ксенофобия и радикализм в Европе. Глобальные вызовы", прошедшем в Афинах, не было критики в адрес России, сообщил глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов российским журналистам.

"Что было особо примечательно – не было ни малейшей попытки устроить очередной антироссийский шабаш. Наоборот – все было вполне объективно, самокритично, спокойно, аргументировано", — сказал глава СПЧ.

"В общем, критики в адрес России практически не было. Даже в моем выступлении", — пошутил Федотов.

Председатель СПЧ Михаил Федотов на заседании совета. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Глава СПЧ прокомментировал лишение американских СМИ аккредитации в Госдуме
По его словам, на форуме было очень много интересного.

"Мне показалось симптоматичным, что выступления были выдержаны на высоком научном уровне. Были ученые, не политики. Единственным политиком была представитель министерства юстиции, которая сказала, что не понимает, почему на конференции ксенофобия поставлена рядом с радикализмом. Она сказала, что радикализм — это хорошо, и пояснила, что представляет коалицию радикальных левых СИРИЗА (правящая партия в Греции – ред.)" — сказал Федотов.

"Я рассказал, как в нашей стране идет борьба с возбуждением ненависти и преступлениями на почве ненависти. Эти две темы у нас объединены в одной статье УК – 282-й", — сказал Федотов.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Глава СПЧ предложил пересмотреть "закон Димы Яковлева"
По его мнению, рост осужденных за "словесную агрессию" по этой статье вырос с 82 человек в 2011 году до 460 в 2017 году. Федотов связывает это с расширением понятия экстремизма – "мы его раздвинули, как гармошку".

"Поэтому наш совет выступал за декринимализацию этой статьи. Эта же идея прозвучала от ОНФ, и в результате президент внес в парламент законопроект о декриминализации части 1-й статьи 282 УК", — сказал Федотов.

При этом, по его словам, насилие на почве ненависти резко сократилось и почти сошло на нет. "И мы сразу вспоминаем, сколько экстремистских организаций было запрещено, сколько экстремистов отправилось за решетку", — заметил глава СПЧ.

"Я считаю, что наши правоохранительные органы справились с этой проблемой, и сейчас насильственного экстремизма у нас почти нет. Все выродилось в "лайки", репосты, карикатуры в интернете, а это уже не так страшно", — сказал он.

"Теперь за репосты сажать уже не будут", — напомнил он.

Михаил Федотов. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Глава СПЧ предложил уточнить понятие "экстремизм"
Федотов сказал, что в ходе дискуссий поднималась проблема распространения антисемитизмиа в Европе.

"На общем фоне Россия выглядит очень хорошо. А другие страны совсем не так хорошо. В других странах – тысячи нападений. Во Франции, в частности. И в Греции. Эта проблема есть – призрак антисемитизма гуляет по Европе. Слава богу, к нам он не зашел. От нас он ушел и пошел гулять к ним", — сказал Федотов.

Глава СПЧ сказал, что его очень беспокоит рост радикальных настроений в Европе, и на форуме тоже прозвучала эта озабоченность.

"Ощущение такое, что европейский мир стал очень турбулентным", — сказал он.

Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Евгений Шевелев
Собрались те кто ничего не решает, за чей счёт?
01:41
23.10.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена