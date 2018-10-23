Глава СПЧ поделился впечатлениями от правозащитной конференции в Афинах

АФИНЫ, 23 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. На международном экспертном форуме толерантности "Ксенофобия и радикализм в Европе. Глобальные вызовы", прошедшем в Афинах, не было критики в адрес России, сообщил глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов российским журналистам.

"Что было особо примечательно – не было ни малейшей попытки устроить очередной антироссийский шабаш. Наоборот – все было вполне объективно, самокритично, спокойно, аргументировано", — сказал глава СПЧ.

"В общем, критики в адрес России практически не было. Даже в моем выступлении", — пошутил Федотов.

По его словам, на форуме было очень много интересного.

"Мне показалось симптоматичным, что выступления были выдержаны на высоком научном уровне. Были ученые, не политики. Единственным политиком была представитель министерства юстиции, которая сказала, что не понимает, почему на конференции ксенофобия поставлена рядом с радикализмом. Она сказала, что радикализм — это хорошо, и пояснила, что представляет коалицию радикальных левых СИРИЗА (правящая партия в Греции – ред.)" — сказал Федотов.

"Я рассказал, как в нашей стране идет борьба с возбуждением ненависти и преступлениями на почве ненависти. Эти две темы у нас объединены в одной статье УК – 282-й", — сказал Федотов.

По его мнению, рост осужденных за "словесную агрессию" по этой статье вырос с 82 человек в 2011 году до 460 в 2017 году. Федотов связывает это с расширением понятия экстремизма – "мы его раздвинули, как гармошку".

"Поэтому наш совет выступал за декринимализацию этой статьи. Эта же идея прозвучала от ОНФ, и в результате президент внес в парламент законопроект о декриминализации части 1-й статьи 282 УК", — сказал Федотов.

При этом, по его словам, насилие на почве ненависти резко сократилось и почти сошло на нет. "И мы сразу вспоминаем, сколько экстремистских организаций было запрещено, сколько экстремистов отправилось за решетку", — заметил глава СПЧ.

"Я считаю, что наши правоохранительные органы справились с этой проблемой, и сейчас насильственного экстремизма у нас почти нет. Все выродилось в "лайки", репосты, карикатуры в интернете, а это уже не так страшно", — сказал он.

"Теперь за репосты сажать уже не будут", — напомнил он.

Федотов сказал, что в ходе дискуссий поднималась проблема распространения антисемитизмиа в Европе.

"На общем фоне Россия выглядит очень хорошо. А другие страны совсем не так хорошо. В других странах – тысячи нападений. Во Франции, в частности. И в Греции. Эта проблема есть – призрак антисемитизма гуляет по Европе. Слава богу, к нам он не зашел. От нас он ушел и пошел гулять к ним", — сказал Федотов.

Глава СПЧ сказал, что его очень беспокоит рост радикальных настроений в Европе, и на форуме тоже прозвучала эта озабоченность.

"Ощущение такое, что европейский мир стал очень турбулентным", — сказал он.