Ураган "Уилла" в Тихом океане ослаб до четвертой категории

МЕХИКО, 23 окт – РИА Новости. Ураган "Уилла" в Тихом океане, подошедший к берегам Мексики, в понедельник ослаб до четвертой категории, сообщает Национальная комиссия по водным ресурсам латиноамериканской страны.
Сейчас "Уилла" находится в 175 километрах от берега мексиканского штата Халиско и в 215 километрах от берега штата Наярит. Скорость ветра внутри урагана достигает 250 километров в час с порывами до 305 километров в час. "Уилла" двигается на север со скоростью примерно 13 километров в час.
По данным комиссии, уже вечером в понедельник "Уилла" может достичь берега Мексики в районе штата Синалоа, однако с большой долей вероятности ослабнет до третьей категории.
Ранее Национальная служба гражданской обороны Мексики объявила чрезвычайное положение на части территорий штатов Синалоа и Наярит из-за урагана "Уилла". Как сообщает ведомство, режим ЧП введен в семи муниципалитетах Синалоа и в 12 муниципалитетах Наярита. После объявления ЧП территориальные образования имеют право получить доступ к средствам специального фонда помощи в чрезвычайных ситуациях.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.