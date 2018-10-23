Ураган "Уилла" в Тихом океане ослаб до четвертой категории

МЕХИКО, 23 окт – РИА Новости. Ураган "Уилла" в Тихом океане, подошедший к берегам Мексики, в понедельник ослаб до четвертой категории, сообщает Национальная комиссия по водным ресурсам латиноамериканской страны.

Сейчас "Уилла" находится в 175 километрах от берега мексиканского штата Халиско и в 215 километрах от берега штата Наярит. Скорость ветра внутри урагана достигает 250 километров в час с порывами до 305 километров в час. "Уилла" двигается на север со скоростью примерно 13 километров в час.

По данным комиссии, уже вечером в понедельник "Уилла" может достичь берега Мексики в районе штата Синалоа, однако с большой долей вероятности ослабнет до третьей категории.

Ранее Национальная служба гражданской обороны Мексики объявила чрезвычайное положение на части территорий штатов Синалоа и Наярит из-за урагана "Уилла". Как сообщает ведомство, режим ЧП введен в семи муниципалитетах Синалоа и в 12 муниципалитетах Наярита. После объявления ЧП территориальные образования имеют право получить доступ к средствам специального фонда помощи в чрезвычайных ситуациях.