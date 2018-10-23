Посол Ирана в России прокомментировал санкционную политику США

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Все санкции, которые Вашингтон хотел ввести против Тегерана, он уже ввел, на ноябрь ничего не осталось, заявил посол Ирана в Москве Мехди Санаи.

"Все те санкции, которые Вашингтон хотел ввести, он уже ввел. Для ноября ничего не осталось….Но очень многие компании до сих пор активно действуют на иранском рынке и имеют намерение продолжать свою деятельность", — сказал он в интервью газете " Известия ".

По его мнению, метод, который применяют США, приводит к тому, что компании начинают задумываться о снижении своей зависимости от американской экономики и валюты. В условиях санкций роль крупных компаний будет снижаться, в отличие от малого и среднего бизнеса.

"Санкции — малоприятная вещь. Они оказывают негативное влияние, и в первую очередь на обычных людей. Но факт заключается в том, что американский метод заставил все страны мира и даже друзей Вашингтона задуматься о том, что нужно в первую очередь опираться на свою национальную экономику и снизить зависимость от США", — отметил Санаи.