Задержанные в Венесуэле за наркотики россияне проведут 45 дней в тюрьме

КАРАКАС, 22 окт – РИА Новости. Трое граждан России, задержанные в Венесуэле за наркоторговлю, проведут 45 дней в предварительном заключении, пока будет идти следствие, сообщили РИА Новости осведомленные источники в правоохранительных органах.

Трое граждан России оказались в числе 20 задержанных за попытку транспортировки кокаина в Венесуэле. Россияне оказались на судне Jose Progress, на борту которого в заливе Хосе Антонио Ансоатеги в результате спецоперации были обнаружены 147 килограммов кокаина. Вместе с ними задержаны 13 граждан Филиппин, трое венесуэльцев и гражданин Украины, отмечает портал Cooperante.

"Всегда, когда на каком-либо транспортном средства изымаются наркотики, находившиеся на борту люди направляются в предварительное заключение, однако пока участие российских граждан и украинца, а также филиппинцев (в наркотрафике — прим.ред.) не установлено, они останутся в предварительном заключении на 45 дней", — сказал источник.

В консульском отделе посольства России в Венесуэле РИА Новости сообщили, что проверяют информацию о задержании граждан России по подозрению в наркоторговле.