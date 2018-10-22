МИД может помочь семье Бута в получении американских виз

ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. МИД России может помочь семье заключенного в США гражданина РФ Виктора Бута в получении виз в Соединенные Штаты, чтобы семья смогла навестить его в тюрьме, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Алексей Тарасов.

"В случае с одним из моих клиентов, Константином Ярошенко, российским летчиком, который отбывает 20-летний срок в американской тюрьме, МИД РФ действительно помог его семье получить визы. Я не уверен, соблюдается ли тот же протокол для родственников Виктора Бута, но, с учетом деликатности этого дела, весьма вероятно, что МИД может помочь им в получении визы", — заявил Тарасов.

"Насколько я понимаю, они (семья — ред.) находятся в процессе получения визы. Но это длительный процесс", — добавил он.

Адвокат отметил, что пока нет конкретных дат, когда семье может быть разрешено навестить Бута в тюрьме.

Как ранее сообщила жена россиянина Алла Бут, в сентябре она и их дочь Лиза подали заявки на американские визы в посольство США в Москве, где им заявили, что, так как они едут навещать заключенного, ответ из американской дипмиссии они смогут получить только через 30 дней. Однако, по ее словам, с визитом в США Раисы Бут, 80-летней матери россиянина, возникло неожиданное препятствие.

Бут был арестован в марте 2008 года в результате провокационной операции американских спецслужб на территории Таиланда, а через два года — вывезен из страны в США с нарушениями местного и американского законодательства. Позже суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным, россиянин был осужден на 25 лет тюрьмы. Виновным себя Бут не признал ни по одному пункту обвинения.