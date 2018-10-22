Трамп не удовлетворен объяснениями Эр-Рияда по делу Хашукджи

ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не удовлетворен объяснениями Саудовской Аравии об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, однако не хочет терять инвестиции в американскую экономику из этой страны.

"Я не удовлетворен тем, что слышал… Но я не хочу терять все эти инвестиции, сделанные в нашу страну. Я не хочу терять миллион рабочих мест, я не хочу терять 110 миллиардов долларов инвестиций", — сказал он в понедельник журналистам.

Саудовский журналист Хашукджи работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США. Он подвергал критике действия саудовских властей после назначения наследным принцем Мухаммеда бен Салмана.

Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле за документами для повторной женитьбы. Вместе с ним к консульству пришла его невеста, гражданка Турции, однако ее не пустили в здание дипмиссии. Она прождала журналиста пять часов, после чего обратилась в полицию, когда сотрудники консульства сказали ей, что Хашкуджи будто уже ушел.

В течение более двух недель руководство саудовских дипмиссий в Турции утверждало, что журналист покинул консульство, а через день после исчезновения Хашукджи наследный принц Саудовской Аравии в интервью агентству Блумберг высказал уверенность в том, что журналист покинул консульство живым и его нет на территории королевства. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются.