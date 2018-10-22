Болтон заявил, что Япония может поддержать позицию США по ДРСМД

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Япония вслед за Британией может поддержать позицию США по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

По словам Болтона, Вашингтон уже обсудил со своими союзниками намерение президента США Дональда Трампа выйти из договора о РСМД.

"Мы консультировались с ними. Министр обороны Великобритании сказал, что он решительно на стороне США в этом вопросе", — сказал Болтон в интервью изданию "Коммерсант".

"Я убежден, что Япония и другие страны поддержат нас (в позиции США по РСМД — ред.). По этому вопросу мы будем и далее консультироваться с союзниками по НАТО. Мы уже начали этот процесс и продолжим его", — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибыл в Москву.