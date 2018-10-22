Болтон заявил, что КНДР выполняет достигнутые с США договоренности

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. США сделают все, чтобы КНДР выполняла достигнутые договоренности, пока лидер КНДР Ким Чен Ын их выполняет, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон."Эхо Москвы".
США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению достигнутых в Сингапуре договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.