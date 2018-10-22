Болтон заявил, что КНДР выполняет достигнутые с США договоренности

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. США сделают все, чтобы КНДР выполняла достигнутые договоренности, пока лидер КНДР Ким Чен Ын их выполняет, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"И мы делаем все, что нужно, для того, чтобы Северная Корея выполняла свои обязательства. Ким Чен Ын выполняет их, насколько я могу понять", — сказал Болтон в интервью радиостанции "Эхо Москвы"

США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению достигнутых в Сингапуре договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.