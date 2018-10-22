В Финляндии получили запрос Браудера об отмывании денег в банке Nordea

ХЕЛЬСИНКИ, 22 окт — РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии получила запрос от фонда Hermitage Capital Management о расследовании возможного отмывания денег банком Nordea, говорится в сообщении финского ведомства.

"Во второй половине дня ЦКП (Центральная криминальная полиция) получила запрос о расследовании от Hermitage Capital Management. На этом этапе комментариев больше нет", — говорится в сообщении.

Как пишет газета Helsingin Sanomat, речь идет о запросах основателя компании Hermitage Capital Management Уильяма Браудера (William Browder), направленных генеральному прокурору Финляндии Раие Тойвиайнен и исполняющему обязанности руководителя Центральной криминальной полиции Финляндии Теро Куренмаа о необходимости расследования участия банка Nordea в отмывании 234 миллионов долларов через 527 счетов, открытых в этом банке.

В банке сообщили, что сотрудничают с властями по всем подозрительным операциям. О чьих средствах конкретно идёт речь, не сообщается.

"Всякий раз, когда мы обнаруживаем подозрительные транзакции по счету, мы сообщаем властям, которые принимают решение о дальнейших расследованиях. Из-за юридических требований к банковской тайне мы не можем комментировать операции отдельных клиентов", — сообщает в своем заявлении Nordea.

В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск. Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы по "делу Магнитского". Суд установил, что аудитор Сергей Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.