В Финляндии получили запрос Браудера об отмывании денег в банке Nordea

ХЕЛЬСИНКИ, 22 окт — РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии получила запрос от фонда Hermitage Capital Management о расследовании возможного отмывания денег банком Nordea, говорится в сообщении финского ведомства.
Как пишет газета Helsingin Sanomat, речь идет о запросах основателя компании Hermitage Capital Management Уильяма Браудера (William Browder), направленных генеральному прокурору Финляндии Раие Тойвиайнен и исполняющему обязанности руководителя Центральной криминальной полиции Финляндии Теро Куренмаа о необходимости расследования участия банка Nordea в отмывании 234 миллионов долларов через 527 счетов, открытых в этом банке.
В банке сообщили, что сотрудничают с властями по всем подозрительным операциям. О чьих средствах конкретно идёт речь, не сообщается.
"Всякий раз, когда мы обнаруживаем подозрительные транзакции по счету, мы сообщаем властям, которые принимают решение о дальнейших расследованиях. Из-за юридических требований к банковской тайне мы не можем комментировать операции отдельных клиентов", — сообщает в своем заявлении Nordea.