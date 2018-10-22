США не обсуждали идею ядерного удара по КНДР, заявил Болтон

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Штаты никогда не обсуждали идею ядерного удара по КНДР.

"Нет, конечно! Нет-нет-нет. Конечно, США – ну, точно нет", — сказал он в интервью радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос о том, правда ли, что в прошлом году в американской администрации активно обсуждалась идея ядерного удара по Северной Корее. Болтон добавил, что "это не вопрос и никогда не обсуждавшийся вопрос, насколько я знаю".

"И я думаю, что президент (США Дональд) Трамп четко сказал, что он будет вести переговоры дальше, и это главное направление американской внешней политики в этом вопросе", — сказал он.