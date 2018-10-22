США продолжают выяснение деталей убийства Хашукджи, заявил Болтон

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон хочет "знать всю подноготную" в связи с убийством саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи."Эхо Москвы".
Саудовский журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.