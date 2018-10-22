Пентагон назвал проход кораблей ВМС США через Тайваньский пролив "рутинным"

ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА новости. Проход двух американских военных кораблей через Тайваньский пролив является плановым, сообщили РИА Новости в Пентагоне в понедельник.

"Это был рутинный переход в международных водах в Тайваньский пролив", — заявил РИА Новости представитель ведомства.

Как сообщило ранее министерство национальной обороны Тайваня, два американских военных корабля прошли через Тайваньский пролив, речь идет о плановом проходе через пролив, соответствующие детали которого были разъяснены американским правительством.

В июле США уже провели подобную миссию и провели два корабля через Тайваньский пролив. В связи с проведением операции Китай призвал США не подрывать двусторонние отношения и стабильность в районе Тайваньского пролива.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.