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Лондон возложил вину за разрыв договора о РСМД на Москву

Сюжет:
Выход США из договора о РСМД (72)
(обновлено: 20:32 22.10.2018)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Великобритании в Лондоне. Архивное фотоМинистерство иностранных дел Великобритании в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости, Мария Табак. Представитель МИД Великобритании заявил РИА Новости, что РФ не реагировала на призывы США к выполнению договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), лишь умышленно запутывая проблему, поведение РФ в целом подрывает общую безопасность.

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Британия надеется, что Россия продолжит выполнять положения ДРСМД
"Мы работаем с США на регулярной основе по широкому кругу вопросов внешней политики и безопасности. РСМД очень важен для евроатлантической безопасности, и необходимо полное его выполнение", — заявил представитель британского МИД.

"Мы последовательно, вместе с партнерами по НАТО, поддерживали усилия США, направленные на то, чтобы вернуть Россию к выполнению, в том числе недавно, на саммите НАТО в июле. Россия не дала заслуживающего доверия ответа на наше общее беспокойство. Только умышленное запутывание и противоречия, призванные ввести в заблуждение. Это соответствует более широкой модели поведения России, серьезно подрывающей нашу безопасность", — заявил собеседник агентства.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков рассказал об ответе на возможный выход США из ДРСМД
Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибыл в Москву.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Флаги европейских государств и Евросоюза на фоне Кремля. Архивное фото
© AFP 2018 / Mladen Antonov
В ЕС рассказали, какую реакцию ждут от России на ситуацию вокруг ДРСМД
Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис. В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

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