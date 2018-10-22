Лондон возложил вину за разрыв договора о РСМД на Москву

ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости, Мария Табак. Представитель МИД Великобритании заявил РИА Новости, что РФ не реагировала на призывы США к выполнению договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), лишь умышленно запутывая проблему, поведение РФ в целом подрывает общую безопасность.
"Мы последовательно, вместе с партнерами по НАТО, поддерживали усилия США, направленные на то, чтобы вернуть Россию к выполнению, в том числе недавно, на саммите НАТО в июле. Россия не дала заслуживающего доверия ответа на наше общее беспокойство. Только умышленное запутывание и противоречия, призванные ввести в заблуждение. Это соответствует более широкой модели поведения России, серьезно подрывающей нашу безопасность", — заявил собеседник агентства.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.