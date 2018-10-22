Комитет защиты журналистов призвал обеспечить безопасность "Новой газеты"

ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Базирующаяся в США международная правозащитная организация "Комитет защиты журналистов" призвала российские власти защитить журналистов "Новой газеты", в адрес которых на прошлой неделе поступили угрозы. Ранее столичная полиция уже сообщала, что проводит соответствующую проверку.

Как сообщается на сайте "Новой газеты", 17 октября к зданию, где расположена редакция, неизвестные подбросили похоронный венок с угрозами в адрес одного из журналистов, а на следующий день там же была обнаружена корзина с отрезанной головой барана и "очередной порцией угроз в адрес уже всей редакции и ее журналистов".

"Российские власти должны принять незамедлительные меры для обеспечения безопасности смелых журналистов "Новой газеты" и ее офисов", — говорится в заявлении координатора программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии Гульнозы Саид.

"Такие угрозы вызывают отвращение где угодно, но особенно серьезно к ним нужно относиться в России, где за предупреждением журналистам насчет их работы слишком часто следует насилие", — полагает представитель организации.

В заявлении напоминается, что угрозы поступили в адрес журналиста Дениса Короткова, который ранее публиковал материалы о ситуации в Сирии, на Украине и в Центральноафриканской республике.

Руководство "Новой газеты" уже обратилось с заявлением в полицию. Представитель пресс-службы столичного управления МВД в пятницу сообщил РИА Новости, что полиция проводит проверку по факту обнаружения корзины с отрезанной головой барана у здания редакции.