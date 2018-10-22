В МИД Германии считают прошедшие выборы в парламент Афганистана успехом

Женщины во время голосования на одном из избирательных участков Кабула. 20 октября 2018

Женщины во время голосования на одном из избирательных участков Кабула. 20 октября 2018

БЕРЛИН, 22 окт — РИА Новости. Выборы в парламент Афганистана стали успехом и важным шагом в дальнейшем развитии страны, заявили в понедельник в МИД ФРГ.

В субботу жители 32 провинций Афганистана избирали депутатов нижней палаты парламента страны. Исключение составили регионы Газни и Кандагар — там голосование будет проведено позднее по соображениям безопасности. В воскресенье голосование продолжилось на 253 избирательных участках в 22 провинциях страны. Как сообщало ранее МВД республики, несмотря на усиленные меры безопасности, жертвами террористических атак в основной день выборов — 20 октября — стали 28 человек, свыше 240 получили ранения. Среди погибших — десять сотрудников полиции, один военнослужащий и 17 мирных жителей.

"В прошлые выходные афганское население избрало новый парламент. Впервые афганские органы власти подготовили и провели эти выборы полностью под собственную ответственность. При всех сложностях это успех и важный шаг в дальнейшем развитии страны", — заявили в МИД Германии.

В ведомстве добавили, что Берлин "решительно осуждает попытки помешать выборам путем насилия". Афганский народ "продемонстрировал волю к стабильности, миру и самоопределению", считают в МИД ФРГ. На этом пути "Германия поддерживает Афганистан, в том числе в будущем", говорится в заявлении.

Ожидается, что предварительные итоги голосования станут известны в ноябре, окончательные — в конце декабря.