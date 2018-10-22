ОП России попросила ОБСЕ дать оценку санкциям против телеканалов на Украине

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Общественная палата РФ обратилась в ОБСЕ с просьбой дать публичную оценку санкциям в отношении телеканалов "112.Украина" и NewsOne на Украине, заявила РИА Новости глава комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Парламент Украины предложил Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против телеканалов "112 Украина" и NewsOne за "пропаганду государства-агрессора", соответствующий проект постановления был принят 5 октября. Постановление в субботу было опубликовано в официальном издании украинского парламента "Голос Украины" и вступило в силу.

"Мы крайне обеспокоены ситуацией с давлением на украинские издания и отдельных журналистов. Мы обратились к представителю по свободе СМИ ОБСЕ Арлему Дезиру с просьбой дать официальную оценку санкциям в отношении телеканалов "112.Украина" и NewsOne", — сказала Сутормина.

Она считает, что "подобные документы, де-факто, вводят цензуру в стране", что недопустимо в современном демократическом обществе и "нарушает основополагающие нормы международного права".

"На Украине на протяжении последних лет зафиксированы многочисленные случаи притеснения, давления, угнетения журналистов. Со своей стороны мы также будем поднимать тему свободы СМИ на Украине на очередной сессии ООН с неправительственными организациями", — добавила Сутормина.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. К последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.