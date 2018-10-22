ОП России попросила ОБСЕ дать оценку санкциям против телеканалов на Украине

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Общественная палата РФ обратилась в ОБСЕ с просьбой дать публичную оценку санкциям в отношении телеканалов "112.Украина" и NewsOne на Украине, заявила РИА Новости глава комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
"Мы крайне обеспокоены ситуацией с давлением на украинские издания и отдельных журналистов. Мы обратились к представителю по свободе СМИ ОБСЕ Арлему Дезиру с просьбой дать официальную оценку санкциям в отношении телеканалов "112.Украина" и NewsOne", — сказала Сутормина.
Она считает, что "подобные документы, де-факто, вводят цензуру в стране", что недопустимо в современном демократическом обществе и "нарушает основополагающие нормы международного права".
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. К последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.