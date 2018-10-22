Силовики нарушили перемирие более 170 раз за неделю, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (192)

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ДОНЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Украинские силовики более 170 раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"За период с 15 по 21 октября вооруженные силы Украины 172 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории республики 46 мин калибром 120 миллиметров, 123 мины калибром 82 миллиметра", — заявил представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что украинские силовики за данный период один раз применили ударный беспилотный летательный аппарат, повреждения в результате обстрелов получили 16 домов и 11 объектов инфраструктуры.