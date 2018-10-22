Экс-премьера Хорватии обвинили в махинациях во время войны 1990-x

БЕЛГРАД, 22 окт – РИА Новости. Экс-премьер Хорватии Иво Санадер признан в понедельник Окружным судом Загреба виновным в финансовых махинациях во время войны 1990-х годов в бывшей Югославии и приговорен к 2,5 годам тюремного заключения, сообщило издание Vecernji list. © AFP 2018 / Atta Kenare Брата президента Ирана арестовали за финансовые махинации

Приговор суда первой инстанции в понедельник стал далеко не первым в биографии 65-летнего экс председателя правящей ныне партии Хорватское Демократическое содружество (ХДС) и главы правительства Хорватии в 2003-2009 годах. Дело о получении тогдашним замглавы МИД Санадером от австрийского Hypo bank взятки в размере 3,6 миллиона кун (около 480 тысяч евро) 1994-1995 годах при выдаче кредитов правительству Хорватии рассматривалось повторно. Заем требовался официальному Загребу на открытие представительств за рубежом в военные годы.

На первом процессе в 2012 году обвиняемый был признан виновным и получил 3,5 года тюрьмы, которые Верховный суд Хорватии после сократил до трех лет. Конституционный суд затем отменил приговор Верховного суда и процесс повторился.

"Санадер как тогдашний замглавы МИД, отвечавший за переговоры с Hypo bank, использовал военное положение для личного обогащения. Тем самым он способствовал деструкции демократического строя, ухудшению экономики и репутации государства", — цитирует издание судью Ясну Галешич.

Санадер на процессе отрицал свою вину, его защита уже пообещала обжаловать вердикт. Отмечается, что в случае вступления решения суда первой инстанции в силу, экс-премьеру не придется отбывать наказание, так как он ранее уже провел это время под стражей в Австрии и Хорватии. Тем не менее, он будет обязан вернуть государству 3,6 миллиона кун (около 480 тысяч евро).

Бывший глава правительства Хорватии в апреле прошлого года также был приговорен судом первой инстанции к 4,5 годам тюрьмы за то, что помог экс-депутату ХДС Стиепану Фиоличу продать по завышенной цене здание министерству регионального развития в Загребе. © РИА Новости / Максим Богодвид Перейти в фотобанк Хорватия проиграла очередной международный суд по своей нефтекомпании INA

Верховный суд в 2015 году отменил приговор Санадеру в девять лет тюрьмы и компенсацию бюджету 15,2 миллиона кун (около 2 миллионов евро) за вывод бюджетных средств в "черную" партийную кассу через маркетинговую компанию Fimi media. Повторный судебный процесс по данному делу сейчас входит в завершающую фазу.

Бывший премьер был осужден и за взятку в 10 миллионов евро от руководства венгерского нефтехолдинга MOL при вхождении в хорватскую государственную компанию INA, однако конституционный суд Хорватии отменил приговор и назначил повторное разбирательство.

Санадер проходил обвиняемым еще по нескольким делам, но вина его не была доказана.