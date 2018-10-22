Испания выдворила 55 мигрантов, которые перелезли через забор на границе

МАДРИД, 22 окт – РИА Новости. Испания выдворила в Марокко 55 мигрантов из 200, которые пересекли границу накануне, сообщили в представительстве испанского правительства в автономном городе Мелилья (испанский анклав на севере Африки, граница с Марокко).

В воскресенье группа из 300 мигрантов из африканских стран попыталась пересечь границу, из них 209 удалось перелезть через высокие заборы, установленные на границе Марокко и Испании. Один мигрант скончался от сердечного приступа, еще 19 получили ранения, также ранены шестеро представителей правоохранительных органов Испании, сообщили испанские власти.

Кроме того, один мигрант погиб на марокканской стороне, упав с заграждения, сообщило МВД Марокко. На территории Марокко задержан 141 мигрант, ранены 13 марокканских военнослужащих, следует из заявления МВД этой североафриканской страны.

"Правительство применило испанско-марокканский договор о возвращении (договор от 1992 года, по которому марокканские власти обязываются принимать мигрантов, проникших на испанскую территорию в случае официального запроса Мадрида, — ред.) в отношении 55 человек, в настоящее время они направлены в Марокко", — заявили агентству Europa Press в представительстве правительства Испании в Мелилье.

Еще 140 человек воспользовались правом на запрос убежища в Испании и останутся в этой стране до окончательного решения испанских властей.

Выходцы из Африки регулярно предпринимают попытки пересечь границу в Сеуте и Мелилье. 26 июля на испанскую территорию проникли 600 мигрантов, они забрасывали представителей правоохранительных органов известью, камнями, палками, "коктейлями Молотова", фекалиями, в качестве огнеметов использовали спрей. Аналогичный инцидент произошел 22 августа, когда на территорию Испании проникли 116 человек. Семь сотрудников правопорядка получили ожоги, ранены были пять мигрантов. На следующий день Испания выдворила нелегалов в Марокко.

С начала года через анклавы Мелилья и Сеута в Испанию попали около 5 тысяч нелегальных мигрантов, свидетельствуют данные Международной организации по миграции на конец сентября.

Кроме того, в этом году резко увеличился миграционный поток в Испанию через западную часть Средиземного моря. С января по середину октября в эту страну по морю прибыли более 42 тысяч мигрантов, 433 погибли. За этот же период прошлого года через море в Испанию попали 12 400 человек, погибли 145.