Испания выдворила 55 мигрантов, которые перелезли через забор на границе

МАДРИД, 22 окт – РИА Новости. Испания выдворила в Марокко 55 мигрантов из 200, которые пересекли границу накануне, сообщили в представительстве испанского правительства в автономном городе Мелилья (испанский анклав на севере Африки, граница с Марокко).
Кроме того, один мигрант погиб на марокканской стороне, упав с заграждения, сообщило МВД Марокко. На территории Марокко задержан 141 мигрант, ранены 13 марокканских военнослужащих, следует из заявления МВД этой североафриканской страны.
"Правительство применило испанско-марокканский договор о возвращении (договор от 1992 года, по которому марокканские власти обязываются принимать мигрантов, проникших на испанскую территорию в случае официального запроса Мадрида, — ред.) в отношении 55 человек, в настоящее время они направлены в Марокко", — заявили агентству Europa Press в представительстве правительства Испании в Мелилье.
Еще 140 человек воспользовались правом на запрос убежища в Испании и останутся в этой стране до окончательного решения испанских властей.
С начала года через анклавы Мелилья и Сеута в Испанию попали около 5 тысяч нелегальных мигрантов, свидетельствуют данные Международной организации по миграции на конец сентября.
Кроме того, в этом году резко увеличился миграционный поток в Испанию через западную часть Средиземного моря. С января по середину октября в эту страну по морю прибыли более 42 тысяч мигрантов, 433 погибли. За этот же период прошлого года через море в Испанию попали 12 400 человек, погибли 145.