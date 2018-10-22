В Азербайджане убили мужчину, сбежавшего с женой своего родственника

БАКУ, 22 окт – РИА Новости. Жителя Губинского района Азербайджана до смерти забили его же родственники, которых возмутило похищение замужней женщины, сообщает Sputnik Азербайджан.

Как пояснили Sputnik в правоохранительных органах, все началось с того, что 19 октября в Губинском районе без вести пропала 25-летняя замужняя жительница небольшого села. В ходе предварительного расследования выяснилось, что она сбежала с близким родственником своего мужа.

Уже в воскресенье, 21 октября родственники супруга и отец молодой женщины нашли беглецов и привезли обратно. Жена направилась давать показания в полицейский участок Губы, а ее "похитителя" родственники отвезли в свое село, чтобы наказать. В результате 26-летний мужчину избили до смерти — от полученных травм он скончался на месте.

Сотрудники Управления полиции и прокуратуры Губинского района задержали троих подозреваемых в преступлении. По факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело. Известно, что беглянка — мать двоих малолетних детей, младшему из которых один год и четыре месяца. В полиции отметили, что дети останутся на попечении дедушки и бабушки со стороны отца.

Следствие по факту продолжается.

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