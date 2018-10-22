В Киргизии пожилой мужчина обустроил жилище в горе

БИШКЕК, 22 окт – РИА Новости. Пожилой мужчина поселился в пещере в Джалал-Абадской области Киргизии. Съемочная группа Sputnik Кыргызстан побывала в его необычном жилище.

Как рассказал 68-летний Толон Мамырасулов, он переехал сюда в 1995 году с семьей. За эти годы они с супругой воспитали пятерых детей, четверо из которых сейчас живут в городе.

"Я был парализован. Однажды мне приснилась эта гора с пещерой, и я переехал сюда. Здесь мне удалось исцелиться", — рассказал Мамырасулов.

Пожилой мужчина выкопал в горе яму. Во время работы, он находил осколки кувшинов и кости животных – свидетельство того, что раньше здесь жили люди.

Несмотря на то, что мужчина проповедует ислам, он интересуется шаманизмом. Еще Толон медитирует и играет на комузе (народный киргизский струнный инструмент – Sputnik.) — по образованию он музыкант.

Кроме этого, Мамырасулов коллекционирует камни с "рисунками" и ветви, похожие на буквы. Для этого он отвел отдельный уголок и назвал его своим "музеем".

Несмотря на отсутствие электричества и других современных удобств, Мамырасулов и его семья говорят, что рады быть ближе к природе. Они предоставляют ночлег и помощь всем, кто к ним обращается, а местные жители приезжают к ним помолиться и получить благословение.

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