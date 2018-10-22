В МИД указали на нарушения при проведении голосования в Македонии

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Голосование в Македонии по внесению изменений в конституцию для смены названия и вступления в НАТО прошло при нарушении всех норм, в Москве считают произошедшее грязной манипуляцией, заявили в понедельник в МИД РФ.
Отмечается, что восемь голосов, которых не хватало для получения квалифицированного большинства, "были обеспечены путем шантажа, угроз и подкупа оппозиционных депутатов".
"Трое из них – по чистой случайности – именно в этот день были освобождены из-под ареста, еще двоим, проходившим по делам спецпрокуратуры, обещана свобода, остальным в обмен на "правильное голосование" сделаны коррупционные финансовые предложения. Парламентариев запирали в кабинетах, изымали у них мобильные телефоны – очевидно, в духе европейской демократической практики. Примечательно, что посол США находился в здании парламента вплоть до окончания заседания, что не оставляет сомнений в том, кто руководил этим процессом", — заявили в МИД РФ.