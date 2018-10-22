В МИД указали на нарушения при проведении голосования в Македонии

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Голосование в Македонии по внесению изменений в конституцию для смены названия и вступления в НАТО прошло при нарушении всех норм, в Москве считают произошедшее грязной манипуляцией, заявили в понедельник в МИД РФ.

"Обратили внимание на прошедшее 19 октября голосование в парламенте Республики Македонии по вопросу внесения изменений в конституцию, необходимых для смены названия и вступления страны в НАТО. Организовано все было по канонам "современной европейской демократии", — говорится в комментарии МИД РФ.

Отмечается, что восемь голосов, которых не хватало для получения квалифицированного большинства, "были обеспечены путем шантажа, угроз и подкупа оппозиционных депутатов".

"Трое из них – по чистой случайности – именно в этот день были освобождены из-под ареста, еще двоим, проходившим по делам спецпрокуратуры, обещана свобода, остальным в обмен на "правильное голосование" сделаны коррупционные финансовые предложения. Парламентариев запирали в кабинетах, изымали у них мобильные телефоны – очевидно, в духе европейской демократической практики. Примечательно, что посол США находился в здании парламента вплоть до окончания заседания, что не оставляет сомнений в том, кто руководил этим процессом", — заявили в МИД РФ.

"Рассматриваем произошедшее как откровенное попрание всех норм – и с точки зрения закона, и в морально-нравственном плане. Подобные грязные манипуляции нельзя считать проявлением воли парламентариев. Мнение двух третей македонцев, отказавшихся поддержать Преспанское соглашение на провалившемся 30 сентября с.г. референдуме, грубо проигнорировано. Решение спора между Афинами и Скопье должно опираться на правовые основы, на широкую поддержку народа, а не раскалывать общество", — подчеркнули в российском дипведомстве.