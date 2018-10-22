Киев отказался поддержать запрет диверсионной деятельности, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 22 окт — РИА Новости. Представители Киева в подгруппе по безопасности отказываются подписывать документ, запрещающий вести диверсионную деятельность в Донбассе, сообщила в среду на брифинге представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

Ранее главы МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что ДНР и ЛНР настаивают на разработке дополнительных мер контроля за перемирием, которые, в частности, включают запрет на обстрелы населенных пунктов и ведение диверсионной деятельности.

"Хотелось бы отметить немаловажный факт, что в работе группы по безопасности уже не один месяц пытаемся достигнуть договоренностей о подписании документа, который бы запрещал проводить диверсионную работу. Украинская сторона уходит от подписания данного документа и по надуманным причинам отказывается обсуждать этот вопрос", — рассказала Кобцева журналистам.

Она уточнила, что в целом на переговорах в Минске представители Киева уходят от прямого диалога с представителями республик "под эгидой антироссийской риторики".

"И немаловажный момент, что представители Украины отказываются обсуждать вопросы повестки дня в рабочих группах", — подчеркнула представитель ЛНР.

При этом официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко ранее заявил, что украинские силовики подвозят боеприпасы на позиции к линии боевого соприкосновения в населенном пункте Счастье вблизи Луганска.

"По имеющейся у нас информации, 20 октября в район населенного пункта Счастье, в зону ответственности 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, прибыло до десяти единиц грузовой автомобильной техники с различными видами боеприпасов", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что в целом украинские силовики продолжает наращивать свои силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения. "Мы нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путем, но в случае обострения обстановки Народная милиция ЛНР оставляет за собой право решительными действиями освободить захваченные киевскими бандитами территории", — сказал Марочко.