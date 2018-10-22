Более половины немцев высказались за отставку главы МВД и партии ХСС

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Свыше 60% немцев высказались в поддержку ухода Хорста Зеехофера с поста главы МВД Германии, а также с поста председателя партии Христианско-социальный союз (ХСС), свидетельствуют данные исследования социологического института Forsa для телеканалов RTL/n-tv. © REUTERS / Wolfgang Rattay Эксперты предрекли Берлину дальнейшие потрясения после выборов в Баварии

Согласно результатам исследования, 64% респондентов поддержали идею отставки Зеехофера. По их мнению, он должен понести ответственность за неудачный результат партии ХСС на выборах в парламент федеральной земли Бавария. Не лучше результаты оказались и в самой Баварии, где 62% респондентов в целом и 67% среди сторонников партии ХСС посчитали отставку Зеехофера необходимой.

Ранее в эфире телерадиокомпании Bayerischer Rundfunk Зеехофер завил о своей возможной отставке с поста руководителя ХСС в связи с низкими результатами для партии на выборах в земельный парламент. "Скорее я оставлю свой пост", — сказал он.

Выборы в баварский ландтаг прошли 14 октября. Согласно предварительным результатам, ХСС — ключевой партнер партии ХДС Ангелы Меркель — победил на выборах в Баварии со вторым худшим результатом в истории, заручившись поддержкой лишь 37,2% избирателей. Баварские христианские демократы получают 85 из 205 депутатских кресел в ландтаге, теряя единоличную власть в регионе и возможность самостоятельно формировать правительство. На прошлых выборах в баварский ландтаг в 2013 году за ХСС проголосовали 47,7% жителей.

Ранее СМИ сообщали о возможной отставке Зеехофера с обоих постов в связи с серьезным конфликтом по теме миграционной политики в альянсе ХДС/ХСС.