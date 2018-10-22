Глава ВС Польши вызвала на работу ранее отправленных на пенсию судей

ВАРШАВА, 22 окт – РИА Новости. Первый председатель (глава) Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф, отправленная на пенсию, вызвала на работу судей, которых ранее также отправили на пенсию.

Герсдорф направила судьям официальное письмо.

В пятницу вице-председатель суда Евросоюза Розарио Сильва де Лапуэрта постановила приостановить применение пенсионного режима для судей Верховного суда Польши. Как отмечается в сообщении пресс-службы суда ЕС, решение вице-председателя инстанции носит предварительный характер, суд вынесет окончательное решение по существу этого дела позднее.

В опубликованном в понедельник официальном письме Герсдорф вызвала судей, ранее отправленных на пенсию, "прибыть в Верховный суд для выполнения судейской службы". Пресс-служба Верховного суда сообщает, что часть судей уже вернулись на работу, скоро появятся другие.

Обращение Герсдорф касается 23 человек, в том числе и ее самой. Глава Верховного суда в официальном заявлении подчеркнула, что непрерывно выполняет эту функцию, а, следовательно, "является конституционным органом".

Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС, в соответствии с которой существует явная угроза серьезного нарушения страной принципов верховенства права. Обращение в суд ЕС является очередным этапом применения дисциплинарной процедуры. Высшая судебная инстанция ЕС в случае, если она установит нарушения коммунитарного законодательства, вправе применить финансовые санкции против Польши.

Еврокомиссия считает, что "продолжающееся применение пенсионного режима, который предусмотрен в новом польском законе, приведет к серьезному непоправимому ущербу". "Еврокомиссия продолжает считать, что польское законодательство о Верховном суде несовместимо с законодательством ЕС, поскольку оно подрывает принцип независимости судей, включая несменяемость судей, и тем самым Польша не выполняет свои обязательства по статье 19 (1) договора о Европейском союзе", — говорится в пояснении пресс-службы коллегии еврокомиссаров.

При этом Еврокомиссия попросила суд ЕС определить "обеспечительные меры по восстановлению полномочий Верховного суда Польши в том статусе, в котором он находился до 3 апреля 2018 года, когда были приняты оспариваемые новые законы".

В августе ЕК дала властям Польши месяц на приведение судебной реформы в соответствие с требованиями ЕС, активировав второй этап процедуры в отношении Польши посредством передачи Варшаве "аргументированного заключения относительно польского закона о Верховном суде". Польские власти, со своей стороны, заявляют, что представили Брюсселю все необходимые разъяснения. При этом Варшава сама обратилась в суд ЕС с запросом вынести мнение о соответствии польского закона о судебной реформе требованиям законодательства сообщества. По сообщениям СМИ, вице-премьер Польши Ярослав Говин ранее заявил, что у Польши "вероятно, не будет другого выбора", кроме как проигнорировать решение высшей судебной инстанции ЕС, если она в данном случае приостановит действие нового польского закона о Верховном суде.

ЕК считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК ранее направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.

Польские власти произвели масштабное реформирование законодательства, касающегося функционирования судебной системы. Одним из ключевых изменений стал вступивший в силу в начале июля закон о Верховном суде, в соответствии с которым судьи уходят в отставку в возрасте 65 лет. Они могут подать прошение на имя президента и справку о здоровье, чтобы остаться на своем посту. Глава ВС Малгожата Герсдорф отказалась подчиняться этому закону и заявила, что уходит в отпуск, но остается первым председателем суда. Позже она заявила, что прервала отпуск и продолжает выполнять обязанности главы Верховного суда Польши.