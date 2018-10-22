Выпускник "Золотого сечения" взял золото выставки юных изобретателей в Дели

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт — РИА Новости. Выпускник образовательных смен фонда "Золотое сечение" в Свердловской области Даниил Новик получил золотую медаль на международной выставке юных изобретателей, сообщает в понедельник департамент информационной политики главы региона.
Выставка проходила в Индии в городе Дели. "Нейк-Адаптивный нейротренажер" – это программно-аппаратный комплекс для восстановления мышечной активности и развития мелкой моторики после инсульта.
"Стоит отметить, что буквально неделю назад с этим же изобретением Даниил Новик занял первое место на Международном конкурсе научно-технических работ школьников старших классов "Ученые будущего", – отмечается в сообщении.
Власти уточняют, что это не первые достижения выпускников образовательных смен фонда "Золотое сечение" на международной арене. Юная шахматистка Лея Гарифуллина завоевала титул чемпионки мира по блицу среди девушек до 14 лет, а шахматист Артем Пинигин занял первое место по итогам всех девяти туров на чемпионате Европы среди мальчиков до 10 лет.
Свердловская область стала первым регионом России, в котором в рамках соглашения о сотрудничестве с федеральным центром "Сириус" создан региональный образовательный центр для обучения талантливых детей. Документ о взаимодействии был подписан главой региона Евгением Куйвашевым и руководителем образовательного фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой в декабре 2016 года. Первая проектная смена уральского образовательного центра "Золотое сечение" прошла в августе 2017 года.