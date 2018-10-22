Выпускник "Золотого сечения" взял золото выставки юных изобретателей в Дели

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт — РИА Новости. Выпускник образовательных смен фонда "Золотое сечение" в Свердловской области Даниил Новик получил золотую медаль на международной выставке юных изобретателей, сообщает в понедельник департамент информационной политики главы региона.

"Выпускник образовательных смен фонда "Золотое сечение" Даниил Новик получил золотую медаль на Международной выставке юных изобретателей. Школьник из Екатеринбурга представил свое изобретение "Нейк-Адаптивный нейротренажер", — говорится в сообщении.

Выставка проходила в Индии в городе Дели. "Нейк-Адаптивный нейротренажер" – это программно-аппаратный комплекс для восстановления мышечной активности и развития мелкой моторики после инсульта.

"Стоит отметить, что буквально неделю назад с этим же изобретением Даниил Новик занял первое место на Международном конкурсе научно-технических работ школьников старших классов "Ученые будущего", – отмечается в сообщении.

Международная выставка юных изобретателей проводится в течение 13 лет в разных государствах Азии и Африки для содействия реализации творческих и инновационных проектов молодых людей. Она была организована в 2006 году фондом "Глобальные научные инициативы". В выставке участвуют школьники в возрасте от 6 до 19 лет. В этом году на мероприятие приехали молодые изобретатели из девяти стран: России, Китая, Индии, Тайваня, Вьетнама, Сингапура, Малайзии, Индонезии и Таиланда. Россию представляли 12 юных ученых.

Власти уточняют, что это не первые достижения выпускников образовательных смен фонда "Золотое сечение" на международной арене. Юная шахматистка Лея Гарифуллина завоевала титул чемпионки мира по блицу среди девушек до 14 лет, а шахматист Артем Пинигин занял первое место по итогам всех девяти туров на чемпионате Европы среди мальчиков до 10 лет.

В декабре 2014 года в Сочи по инициативе президента РФ Владимира Путина учредили образовательный фонд "Талант и успех". Силами фонда там же был создан образовательный центр "Сириус". Цель работы центра — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Свердловская область стала первым регионом России, в котором в рамках соглашения о сотрудничестве с федеральным центром "Сириус" создан региональный образовательный центр для обучения талантливых детей. Документ о взаимодействии был подписан главой региона Евгением Куйвашевым и руководителем образовательного фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой в декабре 2016 года. Первая проектная смена уральского образовательного центра "Золотое сечение" прошла в августе 2017 года.

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