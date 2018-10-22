МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Москва надеется, что США пересмотрят свои подходы и не будут препятствовать согласованию российской заявки в СБ ООН по поставкам военной продукции в Центральноафриканскую республику, заявили в понедельник в МИД РФ.

"Знаем, что российская помощь Центральноафриканской Республике привлекает пристальное внимание за рубежом. Видимо, некоторые страны испытывают определенную "ревность" в связи с подключением Российской Федерации к центральноафриканскому урегулированию. Такая позиция является контрпродуктивной, особенно в нынешних условиях, когда на центральноафриканском "поле" остро востребовано конструктивное взаимодействие всех международных "игроков" в интересах стабилизации обстановки в этой многострадальной стране, а не конкуренция или "игры с нулевой суммой", — говорится в комментарии российского дипведомства.

"Надеемся на трезвую оценку партнерами военно-политической ситуации в ЦАР и отказ от надуманных предлогов по искусственному торможению укрепления национальных силовых структур страны. В этой связи выражаем надежду, что США пересмотрят свои подходы, препятствующие согласованию российской заявки в Комитете СБ ООН 2127 по вопросу поставки второй партии продукции военного назначения в ЦАР. Это позволит продолжить работу по восстановлению контроля законных властей ЦАР над всей территорией страны в интересах установления прочного мира и безопасности в этом африканском государстве", — подчеркнули в МИД РФ.

При этом в комментарии МИД констатируется, что страны Западной Европы и США не готовы к широкому взаимодействию по решению проблем на африканском континенте и "видят в других "игроках" на африканском поле только соперников".