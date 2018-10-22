В Великобритании подписали письмо с призывом прекратить травлю в парламенте

ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Более 80 парламентариев, сотрудников аппарата палаты общин и журналистов подписали открытое письмо с призывом принять меры против травли со стороны членов парламента, текст и копии письма с подписями распространили в понедельник в парламенте сразу несколько членов палаты общин.

В обнародованном ранее в октябре докладе независимой комиссии во главе с судьей Лорой Кокс о ситуации в парламенте говорится, что "культура поклонения, подобострастия, покорности и молчания" создала благоприятную почву для процветания "буллинга" — травли — подчиненных. В докладе говорится, что депутаты пользуются полной безнаказанностью, а потому позволяют себе унижать сотрудников, материться и кричать на них, а в некоторых случаях и совершать непристойные действия. Многочисленные жалобы пострадавших не имели дальнейшего хода, а проблема замалчивалась на протяжении многих лет, указывается в докладе.

"У всех, кто подписал это письмо, одно общее. Мы лично столкнулись или стали непосредственными свидетелями травли или притеснения со стороны членов парламента, и это прошло безнаказанным. Доклад судьи Лоры Кокс раскрыл секрет Вестминстера – небольшой группе парламентариев годами позволялось так себя вести", — отмечается в письме, обращенном к парламентской комиссии по расследованию фактов притеснений.

Письмо стало первым открытым массовым заявлением о существующей в парламенте травле. Ранее многие сотрудники аппарата парламента, в том числе женщины, анонимно жаловались на домогательства и притеснение. Открытое письмо составлено по инициативе тех, кто участвовал в работе над докладом судьи Кокс.

Как ожидается, палата общин рассмотрит вопрос о травле в среду на заседании специально созданной комиссии. Парламентарии призывают коллег присоединиться к инициативе и также подписать письмо.

"Я подписал письмо сегодня вместе с другими храбрыми нынешними и прошлыми сотрудниками палаты общин. Требую принятия незамедлительных мер для прекращения домогательств и травли в парламенте. Комиссия обязана принять рекомендации доклада Кокс как можно скорее", — написал в Twitter парламентарий-лейборист Кевин Баррон.

Комиссия по рассмотрению положений доклада должна, согласно протоколу, возглавляться спикером палаты общин Джоном Беркоу. Однако сам спикер в связи с публикацией документа попал под шквал критики коллег за то, что, по их мнению, он закрывал глаза на многочисленные случаи притеснения депутатами сотрудников парламента. По заявлению представителя аппарата спикера, Беркоу не будет председательствовать на слушаниях комиссии для сохранения "духа независимости", рассмотрение доклада возглавит самый старший независимый член комиссии Джейн Маккол.

Председатель парламентского комитета по делам женщин и вопросам равенства Мария Миллер после обнародования доклада призвала Беркоу уйти в отставку. Часть парламентариев поддержали ее призыв, тогда как по мнению других депутатов, сейчас не тот момент, чтобы менять спикера, а проблему необходимо решать другими способами. Беркоу, в свою очередь, поддержал создание комиссии, которая будет рассматривать жалобы на депутатов.