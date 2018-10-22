Матвиенко назвала задержание Бочкарева в Норвегии провокацией

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Провокация с задержанием в Осло сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, обвиненного ранее в Норвегии в сборе разведданных, не останется безнаказанной, заявила спикер верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко.
По мнению спикера СФ, эту ситуацию просто так оставлять нельзя.
"Потому что бывают какие-то ошибки, но здесь никаких, даже малейших оснований для задержания не было", — завила спикер.
Матвиенко поздравила Бочкарева с благополучным возвращением на родину.
"Понимаю, как непросто вам дались эти дни. Надеюсь, что пока вы находились в норвежской тюрьме, у вас не было ощущения, что вас забыли на родине", — сказала она.
Спикер напомнила, что по линии МИД и с помощью межпарламентских контактов российская сторона с самого начала добивалась освобождения Бочкарева, "ни секунды не сомневаясь" в его невиновности.
"Мы понимали, что это либо чья-то провокация, либо очередная придуманная фейковая история", — сказала она.
Матвиенко поинтересовалась самочувствием Бочкарева. Он сообщил, что чувствует себя сейчас нормально — в первые дни после задержания "было тяжело", но очень помогла вовремя оказанная поддержка со стороны коллег и близких.
Сотрудник аппарата СФ в очередной раз подчеркнул абсурдность предъявленных ему норвежской стороной обвинений.
После освобождения никаких извинений с норвежской стороны не последовало, добавил Бочкарев.
Бочкарев был задержан в аэропорту Осло 21 сентября по подозрению в незаконном сборе информации. В пятницу стало известно, что полиция безопасности Норвегии PST отозвала апелляцию на его арест. В российской дипмиссии в Осло подтвердили освобождение Бочкарева.