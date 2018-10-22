В США на выборах в конгресс баллотируется рекордное число женщин

ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Рекордное число женщин баллотируется в этом году на промежуточных выборах в конгресс США, большинство из них — демократы. Вызвано это не только намерением противостоять нынешнему президенту-республиканцу Дональду Трампу, но и желанием "растрясти" изнутри истеблишмент демократической партии.

Последний знаменитый прорыв, которого удалось добиться женщинам на выборах в США, случился в 1992 году — так называемом "Году женщин". Тогда в палату представителей США было избрано 47 женщин, 24 из которых — впервые. Женщины также получили дополнительные четыре места в сенате. Таким образом, их число в конгрессе почти удвоилось.

Отражение тренда новых выборов можно найти и просто прогулявшись по Вашингтону: на одной из самых оживленных улиц столицы открылся магазин с кричащим названием — "Возмущение". Все товары посвящены женщинам и политике. "Год женщин", "Голоса за женщин", "Верь женщинам", "Уважай мое существование или ожидай сопротивления" — такими девизами снабжены практически все без исключения значки, футболки, блокноты и даже игральные карты. Популярны и изображения бывшей первой леди США Мишель Обамы, а также Кристин Блейзи Форд, выступившей с обвинениями против теперь уже судьи Верховного суда Бретта Кавано в сексуальных домогательствах. Продавщица заверила корреспондента РИА Новости в том, что магазин пользуется большой популярностью.

Американские эксперты, в свою очередь, отмечают, что плохое отношение Трампа к женщинам наряду с движением MeToo мотивировало женщин побороться на выборах 2018 года. Это также подчеркнуло и те препятствия, с которыми женская часть населения сталкивается в США.

Политический "женский марш"

Двадцатое января 2017 года, в Вашингтоне принял присягу новый президент США Дональд Трамп. На следующий день по всей стране прошел один из самых масштабных митингов в американской истории — "Женский марш". В нем приняли участие, по разным данным, от трех до пяти с лишним миллионов человек. Участники выразили недовольство личностью избранного президента, отметив его неуважительное отношение к женскому полу.

По прошествии более полутора лет в США зафиксирован еще один "женский рекорд" — теперь не по числу протестующих, а по количеству женщин, баллотирующихся в местные и федеральные органы власти, что, конечно, является своего рода протестом против сложившейся политической системы.

На настоящий момент в конгресс США избраны 107 женщин: 23 — в сенат, 84 — в палату представителей. При этом 78 из них — от Демократической партии. На предстоящих выборах, по последним данным "Центра американских женщин и политики", за место в сенате поборются 23 женщины, и еще 239 — за место в палате представителей. Это бьет все прошлые рекорды.

Глава центра "Женщины и политика" государственного университета Айовы Келли Винфрэй отмечает, что "личность Трампа и то, как он относится к женщинам, его этика и позиция по ряду вопросов, мотивировали многих женщин". "Число голосующих женщин уже больше числа голосующих мужчин в США, но в этих выборах есть повышенный интерес. Я ожидаю, что число женщин окажется высоким", — сказала эксперт РИА Новости.

Интересно в предстоящих выборах и то, что теперь в лидеры выбиваются аутсайдеры, преподнесшие большой сюрприз своими внезапными успехами в политике. Ярким примером тому стала победа на праймериз в одном из округов штата Нью-Йорк 28-летней Александрии Оказио-Кортес. За нее проголосовало больше избирателей, чем за влиятельного демократа Джо Кроули, который представлял округ в течение 10 двухлетних сроков в конгрессе. Это стало свидетельством того, что Демократическая партия сталкивается с внутренними противоречиями и ее истеблишмент достаточно часто расходится в предпочтениях со своими избирателями.

В будущем конгрессе появятся и первые женщины-мусульманки. Ильхэн Омар — сомалийско-американский политик из Миннесоты — победила на праймериз в одном из округов штата. Вместе со своей семьей она сбежала из Сомали после начала кровопролитной гражданской войны. Четыре года они жили в лагере для беженцев в Кении перед тем, как переехать в США. История ее жизни и растущая популярность особенно привлекают внимание на фоне проводимой Трампом миграционной политики. Так, если бы Омар хотела получить статус беженца в США сегодня, то ей бы это не удалось: Сомали одна из стран, которая сталкивается в США с жесткими иммиграционными ограничениями.

Если Омар еще предстоит побороться на выборах с оппонентом от Республиканской партии, то ее коллеге из штата Детройт Рашиде Тлаиб победа уже обеспечена. Конкурента от республиканцев у нее не оказалось. Ее родители — мигранты из Палестины. "Мой активизм зародился во многом благодаря моему палестинскому наследию", — говорит 42-летняя Тлаиб.

Повторение 1992 года?

Как Омар, так и Тлаиб победили в округах с немногочисленным мусульманским населением, имеющим право голосовать. Округ Омар главным образом состоит из белого населения, в то время как округ Тлаиб преимущественно афроамериканский, пишет издание The Atlantic. Как показал опрос American Muslim Poll 2018, в то время как большинство американцев поддерживают гражданские права для мусульман, в обществе, тем не менее, существуют исламофобские настроения.

Несмотря на рекордные цифры, успеха 1992 года ожидать не стоит, предостерегают эксперты.

"Число женщин в конгрессе вряд ли удвоится по итогам этих выборов. Но я ожидаю, что это число возрастет. Число женщин в конгрессе выросло примерно на 40% в 1992 году, но это частично связано с тем, что изначально (в конгрессе — ред.) было очень мало женщин. Сейчас у нас 107 женщин в конгрессе. Учитывая большое число баллотирующихся женщин, я ожидаю, что эта цифра возрастет, но вряд ли удвоится", — считает Винфрей.

Эксперт уверена, что "больше женщин у власти — это хорошая вещь". "Женщины составляют чуть более 50% всего населения, при этом в законодательной власти их всего лишь около 20%. Исследования также показали, что представители женского пола более склонны к сотрудничеству, желанию работать за чертой политической партии, и могут сделать больше, чем мужчины", — подчеркнула собеседница агентства.

До промежуточных выборов в США остается всего пара недель. Выборы 6 ноября называются промежуточными, потому что проходят на середине президентского срока. Как и каждые два года, будет переизбран весь состав палаты представителей (435 депутатов) и 33 сенатора из 100. Срок полномочий члена палаты представителей — два года, сенатора — 6 лет. Демократы впервые с 2011 года имеют хорошие шансы получить контроль над палатой представителей.