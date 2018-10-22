Чехия поддержит совместное заявление стран ЕС по делу Хашукджи

ПРАГА, 22 окт – РИА Новости. Чехия поддержит совместное заявление стран ЕС в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, написал в соцсети Twitter глава республиканского МИД Томаш Петршичек, его слова подтвердила в понедельник журналистам представитель МИД Михаэла Лагронова.

Саудовский журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.

Как заявила в понедельник журналистам представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, страны ЕС ведут консультации относительно общей позиции в отношении Саудовской Аравии в связи с делом журналиста.

"Шокирующей информации по делу Хашукджи мы уделяем повышенное внимание. Евросоюз на это должен отреагировать ясно и единым голосом. Мы полностью поддерживаем готовящееся совместное заявление 28 государств-членов ЕС", — написал глава МИД Чехии.

Как сообщили журналистам представители минпромторга и союза промышленности и транспорта Чехии, никто из республики не будет принимать участия в открывающемся во вторник в Эль-Рияде международном инвестиционном форуме.

В 2017 году Чехия экспортировала в Саудовскую Аравию материалы военного характера на 28,3 миллиона евро, что в два раза больше, чем в 2016 году. Об этом говорится в докладе о контроле за экспортом военных материалов и ручного оружия за 2017 год, подготовленном в минпромторге.