Песков рассказал об ответе на возможный выход США из ДРСМД

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) нанесет вред общемировой безопасности и стабильности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что вокруг договора о РСМД остаются проблемные моменты.

В частности, речь идет о том, что "многие страны в Азии и других регионах разрабатывают подобные системы, которые можно квалифицировать как ракеты малой и средней дальности".

Тем не менее, Россия и США, по мнению Пескова, остаются двумя ключевыми странами, "которые несут ответственность за мировую стабильность и безопасность".

Тему обсудят с Болтоном

Песков подтвердил, что тема ДРСМД будет подниматься в ходе контактов с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, прибывшим в Россию.

"Конечно, нам нужно будет выслушать какие-то объяснения американской стороны все-таки по этому вопросу, потому что это вопрос стратегической безопасности и, еще раз повторяю, такие намерения способны сделать мир более опасным", — добавил он.

При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что США пока не предпринимали действий по выходу из договора, хотя такая процедура прописана в самом документе.

Песков подчеркнул, что оценить влияние заявлений Трампа о возможном выходе Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на договор СНВ-III можно будет только после конкретных шагов Вашингтона.

Выход из договора

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не намерен соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности из-за того, что Москва его нарушает.

По его словам, Вашингтон будет развивать вооружения. Как заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, Москва рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника президента по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибыл в Москву.