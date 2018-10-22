В МИД Казахстана осудили убийство журналиста Хашукджи

АСТАНА, 22 окт — РИА Новости. МИД Казахстана решительно осуждает убийство журналиста Джамаля Хашукджи, заявил в понедельник руководитель пресс-службы МИД республики Айбек Смадияров.

"Относительно убийства саудовского журналиста хотим сообщить, что мы решительно осуждаем совершенное преступление и ожидаем итогов расследования", — сказал Смадияров на брифинге.

Саудовский журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.