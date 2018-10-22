Европе нужно приложить максимум усилий для спасения ДРСМД, считает эксперт

БЕРЛИН, 22 окт – РИА Новости. Государства ЕС должны приложить максимум усилий для спасения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как речь в данном документе идет о безопасности Европы, заявил РИА Новости бывший генеральный инспектор бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО, генерал в отставке Харальд Куят.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

"У нас сейчас возникла ситуация, как в 1979 году. Если договор будет свернут, у нас возникнет открытое пространство для ракет средней дальности и стратегического вооружения. Речь идет прежде всего о безопасности Европы. И европейцы должны сейчас попытаться спасти то, что еще можно спасти от этого договора", — сказал Куят.

Эксперт добавил, что "такой важный, имеющий историческое значение договор не должен быть свернут", в противном случае это имело бы "очень негативные последствия".

"В настоящее время американский советник по нацбезопасности (Джон Болтон – ред.) находится в Москве. Мы видели пока только заявление о том, что договор будет разорван. Он еще не разорван. Это значит, что переговоры в Москве могут привести исключительно к одной вещи, а именно, что договор будет сохранен", — заявил экс-глава комитета НАТО.

Он добавил, что, если есть подозрения о том, что ДРСМД мог быть нарушен одной из сторон, "эти подозрения следует развеять". Куят призвал государства ЕС "продемонстрировать единую позицию в этом вопросе и приложить усилия для того, чтобы повлиять на обе стороны, чтобы договор был сохранен". "Договор о контроле над вооружениями, содержащий столько новаций, как ДРСМД, нельзя разорвать. Это не будет решением проблемы", — добавил он.

Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибыл в Москву.