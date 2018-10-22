Страны ЕС обсуждают влияние дела Хашукджи на позицию в отношении Эр-Рияда

БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Страны ЕС ведут консультации относительно общей позиции в отношении Саудовской Аравии в связи с делом журналиста Джамаля Хашукджи, заявила в понедельник журналистам представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

Саудовский журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.

"Расследование должно продолжаться, чтобы пролить необходимый свет на это дело и чтобы виновные были привлечены к ответственности", — сказала она, отвечая на вопрос, какие меры может предпринять ЕС в связи с делом убитого саудовского журналиста.

"В этом контексте страны-участницы уже в течение недели на разных уровнях ведут консультации, и эти консультации по позиции, отношениям и влиянию, которое оно окажет на нашу позицию, продолжатся. В случае каких-либо конкретных последствий говорить нужно со всеми странами-членами", — добавила она.

По ее словам, конечные решения в отношении экспорта оружия являются прерогативой конкретных стран.

Ранее министр экономики Германии Петер Альтмайер призвал государства-члены Евросоюза выработать единую позицию относительно экспорта вооружений в Саудовскую Аравию до выяснения обстоятельств смерти журналиста Джамаля Хашукджи.