Япония потребовала от Facebook повысить защиту персональных данных

ТОКИО, 22 окт – РИА Новости. Правительство Японии обратилось к компании Facebook с требованием повысить защиту персональных данных после произошедшего в сентябре взлома.

"Относительно случаев незаконного получения доступа (к персональным данным – ред.), о которых было объявлено в сентябре этого года, компании необходимо уведомить комиссию о причинах возникновения инцидента, а также о мерах по предотвращению повторения ситуации", — отмечается в заявлении японской правительственной комиссии по защите персональных данных.

По информации комиссии, персональная информация, в том числе история посещений, автоматически передавались в систему Facebook, когда пользователь просматривал сайт, на котором имелась кнопка "Нравится". При этом, как подчеркивается в сообщении, "передача данных на Facebook могла осуществляться даже тогда, когда пользователь не нажимал на эту кнопку".

Этот случай стал первым, когда правительственная комиссия напрямую обратилась к американской компании с подобными требованиями.

Facebook в конце сентября сообщала об обнаружении проблемы в системе безопасности. Согласно последним оценкам компании, взлом затронул около 30 миллионов пользователей сети. В заявлении компании отмечалось, что злоумышленники воспользовались уязвимостью в коде Facebook, что позволило им "украсть маркеры доступа", которые они потом использовали для получения контроля над аккаунтами людей.

По данным японской правительственной комиссии, утечка персональных данных могла затронуть около 100 тысяч пользователей Facebook из Японии.