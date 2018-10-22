Япония потребовала от Facebook повысить защиту персональных данных

ТОКИО, 22 окт – РИА Новости. Правительство Японии обратилось к компании Facebook с требованием повысить защиту персональных данных после произошедшего в сентябре взлома.
По информации комиссии, персональная информация, в том числе история посещений, автоматически передавались в систему Facebook, когда пользователь просматривал сайт, на котором имелась кнопка "Нравится". При этом, как подчеркивается в сообщении, "передача данных на Facebook могла осуществляться даже тогда, когда пользователь не нажимал на эту кнопку".
Этот случай стал первым, когда правительственная комиссия напрямую обратилась к американской компании с подобными требованиями.
По данным японской правительственной комиссии, утечка персональных данных могла затронуть около 100 тысяч пользователей Facebook из Японии.