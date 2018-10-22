Белорусские таможенники нашли пистолет в пассажирском поезде из Киева

МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Белорусские таможенники обнаружили пистолет в пассажирском поезде, который следовал из Киева в Санкт-Петербург, сообщила в понедельник таможня Гомеля.

"Сотрудниками Гомельской таможни в пассажирском поезде, следовавшем c Украины через республиканский пункт таможенного оформления "Терюха", обнаружен пистолет", — говорится в сообщении на сайте таможни.

При проведении таможенного контроля служебная собака указала на возможное нахождение предметов, ограниченных или запрещенных к перемещению через границу Евразийского экономического союза.

"В результате осмотра купе под полкой пассажирского сидения на полу за стенкой рундука таможенниками обнаружен предмет, визуально схожий с огнестрельным оружием… В связи с установлением всех обстоятельств произошедшего задержка поезда составила около 2,5 часов", — говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выражал обеспокоенность большим "притоком оружия через украинскую границу", который наблюдается в последнее время. До этого Лукашенко не исключал возможного увеличения числа пограничников на границе с Украиной, поскольку белорусские власти видят, "сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется". Как сообщал глава Госпогранкомитета республики Анатолий Лаппо, белорусские и украинские пограничники в 2018 году задержали на общей границе около 200 единиц оружия и более 13 тысяч боеприпасов.