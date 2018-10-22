БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. ЕС рассчитывает, что РФ предметно и в транспарентной манере ответит на высказанные в ее отношении озабоченности по соблюдению договора РСМД, заявила в понедельник журналистам представитель европейской дипслужбы Майя Косьянчич.

"Могу сказать, что мы, конечно, рассчитываем на то, что Российская Федерация предметно и прозрачно отреагирует на озабоченности по поводу соблюдения этого договора", — сказала она, отвечая на вопрос, согласны ли в ЕС с позицией США, которые обвиняют РФ в нарушении соглашения о РСМД.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.