МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россияне, задержанные в Венесуэле за перевозку кокаина с логотипом Gucci в порт Бельгии, не фигурируют в так называемом "кокаиновом деле" о контрабанде наркотиков из Аргентины в Москву, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Жеребенков.

"В деле нет других фигурантов, кроме тех, которые уже арестованы. И думаю, что и не будет, судя по тем данным, которые передала Аргентина следствию", — сказал адвокат.

Как сообщало ранее издание Cooperante со ссылкой на прокуратуру, обвинения в незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ предъявлены Александру Кравцову, Олегу Варламову (Варкамову) и Михаилу Марасигяну (Марсикяну). В базе московских судов также нет данных о заочных арестах людей с такими фамилиями.

В конце февраля в ходе крупной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

Предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук был арестован в Германии, его выдали России. По словам обвиняемых, Ковальчук ввел их в заблуждение, предложив заработать. Ковальчук, отметили они, представлялся и работником посольства, и сотрудником спецслужб. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уже заявляла, что Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских диппредставительствах за рубежом. Ковальчука 27 июля экстрадировали в Россию, в Москве ему предъявили обвинения и поместили в СИЗО "Матросская тишина".