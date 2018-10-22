Лавров упрекнул НАТО в поспешной реакции на заявления Трампа по ДРСМД

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров упрекнул НАТО в поспешной "старательной" реакции на слова президента США Дональда Трампа о возможном выходе Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, РФ рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибыл в Москву.

"Наверняка вы слышали о той реакции, которая последовала в Европе, в ведущих европейских столицах, в Берлине и в Париже. Были только поспешные, такие старательные заявления в поддержку якобы принятого решения США о выходе из договора по РСМД со стороны официального представителя НАТО, по-моему. Так поспешила она подчеркнуть лояльность любым решениям, которые могут быть приняты в Вашингтоне", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Мадагаскара Элуа Максимом Дулой.

Глава МИД РФ отметил, что с аналогичным поспешным заявлением выступил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, "но он тоже известен своими подходами, которые выстраиваются строго в русле того, что скажут из-за океана".

"В остальных столицах высказывают тревогу", — подчеркнул Лавров.