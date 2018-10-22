Лавров призвал США к профессиональному обсуждению ДРСМД и ДСНВ

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Диалог с США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) требует профессионального, а не мегафонного обсуждения, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора.

"Мы несем ответственность за глобальную стабильность и рассчитываем, что США тоже не откажутся от своей доли ответственности. Исхожу из того, что такой подход должен быть применен и в отношении договора о СНВ, так называемый ДСНВ- 3. Мы не раз — в том числе устами президента Путина — выражали свою готовность, как и предусмотрено самим договором, продлить его действие после 2021 года, когда истекают первые десять лет его действия", — подчеркнул Лавров.

"Будем готовы к разговору с США о том, что для этого необходимо сделать — и в отношение ДРСМД, и в отношение ДСНВ. Есть вопросы, которые требуют профессионального, не мегафонного, не микрофонного обсуждения в соответствии с теми процедурами, которые в каждом из этих договоров заложены. В том числе в рамках созданных специальных механизмов, межправительственных механизмов, профессиональных, экспертных для обсуждения любых возникающих вопросов", — сказал российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров с МИД Мадагаскара.