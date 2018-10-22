Любое действие по выходу из ДРСМД встретит противодействие, заявил Лавров

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, РФ рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибыл в Москву.

"Конечно же, как мы не раз уже говорили, и президент (РФ Владимир) Путин подтвердил это на Валдайском форуме в Сочи, любое действие в этой сфере будет встречать противодействие, потому что стратегическая стабильность может быть обеспечена только на основе паритета. Такой паритет будет выдержан при всех обстоятельствах. Мы несем ответственность за глобальную стабильность и рассчитываем, что США тоже не откажутся от своей доли ответственности", — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мадагаскара.